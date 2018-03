Come mettersi in proprio, cominciano i seminari per saperne di più

ECONOMIA. PESCARA. Martedì 26 ottobre, alle ore 16, presso la sala della Fondazione Pescarabruzzo, in corso Umberto, a Pescara, si svolgerà il primo workshop informativo di orientamento all’autoimpiego, nel corso del quale verrà presentato l’intero progetto Creaimpresa.Altri incontri seguiranno, con il coinvolgimento dell’intero territorio provinciale. Nell’ambito del seminario, aperto a tutti gli utenti dei Centri per l’Impiego della provincia di Pescara, verrà somministrato un questionario di rilevazione di fabbisogni formativi funzionali alle successive azioni di Formazione e Accompagnamento, per migliorare le competenze dei potenziali imprenditori in relazione ai progetti da loro prescelti.I beneficiari sono disoccupati da almeno 6 mesi, ultracinquantenni, donne, o lavoratori in cassa Integrazione.12/10/2010 16.45