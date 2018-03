Rubato incasso in supermercato L’Aquila

CRONACA. L'AQUILA. Un furto che ha fruttato un bottino da 55mila euro è stato messo a segno ieri sera al supermercato Eurospin dell'Aquila, situato all'interno del centro commerciale Globo. I malviventi hanno rubato il denaro dalla cassaforte. Ad indagare sono gli uomini della squadra mobile dell'Aquila. I ladri hanno utilizzato il cosiddetto sistema "dell'acetilene": attraverso la sostanza chimica ed un marchingegno la cassaforte è stata fatta esplodere dall'interno. Gli inquirenti stanno indagando anche per verificare se si tratta della stessa banda che ha colpito ieri sera in un centro commerciale a Sulmona, portando via circa trentamila euro, dal momento che i due colpi hanno avuto analoghe modalità. 11/10/2010 16.23