Gdf sequestra a Teramo testi universitari fotocopiati

CRONACA. TERAMO. La Guardia di finanza di Teramo, in collaborazione con il personale del servizio antipirateria della Siae, ha dichiarato guerra alla fotocopiatura dei testi universitari. Un blitz è stato condotto dagli uomini delle fiamme gialle all'interno di una copisteria teramana dove sono stati sequestrati 300 libri adottati nei vari corsi unversitari, interamente fotocopiati e già pronti per le vendita. Secondo quanto si legge in una nota della Finanza i testi, del valore commerciale compreso tra i 50 e i 100 euro, venivano rivenduti a 15-30 euro a seconda della materia trattata. Il titolare è stato denunciato per violazione del diritto di autore. 11/10/2010 16.22