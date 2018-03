A PESCARA CONVEGNO SU SALUTE MENTALE, RIABILITAZIONE E INTEGRAZIONE SCOLASTICA

SALUTE. PESCARA. Martedì 17 Gennaio 2012, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, presso l’Aula Biblioteca del Presidio Ospedaliero di Pescara sito in Via Fonte Romana n. 8 si svolgerà la “Ia Conferenza dei Servizi per la Tutela della Salute Mentale, Riabilitazione ed Integrazione Scolastica e Sociale in età evolutiva (0-18 anni)” organizzata dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile diretto dal Dr. Renato Cerbo, in collaborazione con l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico della ASL. Scopo dell’iniziativa è la rilevazione delle attività dei servizi sociosanitari istituzionali e degli enti/associazioni che operano nel territorio della Azienda USL di Pescara, per evidenziare eventuali criticità nei percorsi di cura e per proporre nuove iniziative per una migliore integrazione nella rete dei servizi. 13/01/2012 16:04