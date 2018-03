POCA ACQUA, L’ACA CHIEDE AL RUZZO UN AUMENTO DELLA PORTATA

CRONACA. PESCARA. L’Aca ha chiesto all’acquedotto teramano del Ruzzo di aumentare la portata di acqua potabile che quotidianamente viene erogata all’Azienda. È quanto ha ufficializzato questa mattina la Direzione dell’Azienda Comprensoriale Acquedottistica di Pescara.Attualmente l’acquedotto eroga all’Aca circa 120 litri di acqua potabile al secondo che vanno ad asservire soprattutto i comuni di Silvi, Montesilvano e Città Sant’Angelo. La richiesta di aumento della portata idrica di circa 20 litri in più è stata inoltrata al Ruzzo per permettere ai tecnici Aca di creare un equilibrio idrico tale da evitare che nel futuro i residenti di tali comuni possano risentire di disagi. Proprio il gelo e le rigide temperature della stagione invernale, infatti, hanno determinato un progressivo abbassamento dei livelli dei serbatoi, riduzione che ha causato a sua volta lievi cali di pressione idrica. Grazie alla manovra di integrazione effettuata dal Ruzzo, la quantità di acqua erogata attualmente si aggira intorno ai 140 litri al secondo: in tale modo è stato possibile scongiurare il rischio di eventuali carenze per i prossimi giorni, per cui è già previsto un ulteriore abbassamento delle temperature.13/01/2012 16:02