MONTESILVANO PARTECIPA ALLA FIERA TURISTICA DI OSLO

TURISMO. MONTESILVANO. All’interno del Reiseliv Messen di Oslo, nello spazio riservato all’Aptr, il Comune di Montesilvano ha allestito un proprio stand per la promozione turistica del territorio, in particolare della Free children card che si rivolge alle famiglie, al fine di sostenere sia le loro scelte economiche, sia tutte le attività del territorio che vivono di turismo. La scelta di partecipare all’importante fiera del Nord Europa è stata decisa in vista del nuovo collegamento aereo diretto Pescara-Oslo, che a partire da aprile potrebbe favorire l'afflusso di turisti d'oltremanica e scandinavi. L’assessore comunale al Turismo Claudio Di Emanuele è partito ieri per la trasferta scandinava e sarà di ritorno domani, al fine di promuovere il territorio in occasione dell’importantissimo appuntamento fieristico tra i più quotati, insieme a quello di Londra, a livello europeo. «Presentando Montesilvano e le sue bellezze a questa vetrina mondiale», l'assessore ha illustrato ai tour operator le occasioni riservate ai possessori della card istituita tre anni fa e che finora ha fatto registrare un afflusso sempre più crescente di turisti. 13/01/2012 15:59