RAPINA IN BANCA A POLLUTRI: BOTTINO 4MILA EURO

CRONACA. ORTONA. Rapina in banca a Pollutri. Alle ore 09.15 due individui con il volto travisato da una calzamaglia, sono entrati all’interno della iliale della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona e dopo aver minacciato verbalmente gli impiegati, si sono fatti consegnare consegnare la somma in contanti di euro 4.000. I malviventi, dopo aver consumato la rapina, si dileguavano a bordo di un’autovettura con alla guida il terzo complice rimasto all’esterno poco lontano dall’Istituto Bancario. Circondata la zona e pattugliata dai militari ma dei banditi non si è trovata traccia. 13/01/2012 15:37