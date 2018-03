Inaugurata sede Confcooperative L’Aquila

CRONACA. L'AQUILA. «Le cooperative lavorano per trasformare le difficoltà in occasioni di sviluppo» ha dichiarato ieri il Commissario Confcooperative L’Aquila Carlo Mitra, nel corso dell’inaugurazione della nuova sede comprensoriale ad Avezzano, nella Marsica. «Con la nuova sede – ha proseguito- vogliamo dare ad un territorio che soffre grandi difficoltà, non solo economiche, un segno di fiducia e di speranza verso il futuro, assicurando la presenza e il lavoro costante di Confcooperative». Dopo l’augurio del sindaco Antonio Floris, sono intervenuti l’assessore Antonella Di Nino, nella doppia veste di assessore alle Attività produttive e vice presidente della Giunta Provinciale e l’assessore comunale alle Politiche sociali Luca Dominici. Per Confcooperative erano presenti il presidente Giampiero Ledda e il direttore Centrale Giuseppe Maggi che ha ricordato che la nuova sede rappresenta un chiaro segnale della volontà per la Confederazione di continuare ad impegnarsi come ha fatto fin dai primissimi giorni successivi al sisma che ha sconvolto la città de L’Aquila. L’indirizzo della nuova sede è in Viale XXIV Maggio 9/A, Avezzano. 11/10/10 12.00