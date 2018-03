ANTENNA SU PALAZZINA POPOLARE A MONTESILVANO, SCATTA LA DIFFIDA DEL COMUNE DI PESCARA

CRONACA. MONTESILVANO. E’ scattata ieri mattina la diffida del Comune di Pescara per impedire il montaggio di un’antenna telefonica sulla palazzina popolare di proprietà dell’amministrazione pescarese situata in via Lazio a Montesilvano. Ad avvisare il Comune delle operazioni in corso sono stati alcuni inquilini, oltre che gli amministratori di Montesilvano, e subito l’ ufficio legale si è attivato per bloccare quell’intervento di cui «eravamo all’oscuro e che non abbiamo mai autorizzato», ha assicurato l’assessore alla Politica della Casa Isabella Del Trecco. «Già oggi provvederemo ad assumere contatti con l’amministratore dell’intero edificio per venire a capo del ‘caso’».13/01/2012 10:08