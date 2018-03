VENERDI’ 13 PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ATTILIO DI MATTIA

POLITICA. MONTESILVANO. "Le Primarie di tutti i cittadini": è il nome dell'incontro che si svolgerà domani (venerdì 13 gennaio), alle ore 18,30 all’hotel La Ninfea in via Tronto a Montesilvano. Un incontro con i cittadini che sarà incentrato sul confronto tra passato e futuro della politica: Attilio Di Mattia, candidato sindaco per il centro sinistra al comune di Montesilvano, presenterà infatti il libro “Le idee nel Cuore. Confronto con Carlo Costantini e Luciano D’Alfonso” uscito per Ianieri edizioni. All’ appuntamento saranno presenti, oltre al consigliere regionale dell’Italia dei Valori Carlo Costantini e all’ex sindaco di Pescara Luciano D’Alfonso, amministratori ed ex amministratori locali. 12/01/2012 16:06