TENTA DI ACCOLTELLARE POLIZIOTTI, ARRESTATO A PESCARA

CRONACA. PESCARA. Un francese di 46 anni residente a Francavilla al Mare (Chieti), e' stato arrestato oggi dal personale della squadra volante, a Pescara, perche' ha tentato di aggredire gli agenti con un coltello. Deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, tentate lesioni e porto abusivo di arma. L'uomo si trovava in un ristorante cinese di viale Marconi, dove aveva pranzato. Avendo bevuto in abbondanza era molto rilassato e non si decideva a lasciare il locale per cui il proprietario, poco prima delle 16, lo ha invitato ad andarsene. Per tutta risposta lui ha avvisato la polizia. La pattuglia lo ha svegliato mentre dormicchiava su un tavolo e lo ho portato all'esterno. Lui ha finto di voler accendere una sigaretta e ha cacciato dalla tasca un coltello con cui ha tentato di aggredire i poliziotti che lo hanno bloccato e arrestato. 12/01/2012 08:04