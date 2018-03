PIROMANE DA' FUOCO A SCOOTER, PAURA PER FAMIGLIA TERAMANA

CRONACA. SILVI. Un piromane da' fuoco ad uno scooter posteggiato nei pressi di un condominio a Silvi (Teramo) e gli occupanti di un appartamento, una famiglia con due bambini, hanno vissuto attimi di spavento. Qualcuno, poco prima delle 18, ha dato fuoco al cinquantino prima di darsi alla fuga e il fumo ha invaso il secondo piano della palazzina intossicando quattro persone. Fortunatamente l'allarme e' scattato subito e sul posto sono giunti i carabinieri ed i vigili del fuoco di Roseto (Teramo) che hanno messo in salvo la famiglia. Nessuno ha riportato danni significativi, fortunatamente. I carabinieri sono al lavoro per dare un'identita' all'incendiario e per capire i motivi del suo gesto. 12/01/2012 08:03