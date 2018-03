A ORTONA SEQUESTRATI 11,6 GRAMMI DI HASHISH

CRONACA. ORTONA. La Guardia di Finanza di Ortona ha proceduto al sequestro, in località Marina di San Vito Chietino di 11,6 grammi di hashish. In un parcheggio, nei pressi della spiaggia, è stata notata un’autovettura in sosta a bordo della quale era presente un ragazzo, residente in una frazione di Ortona, trovato in possesso della sostanza stupefacente. Il responsabile C. C. è stato segnalato alla Prefettura di Chieti come consumatore abituale, per i provvedimenti da intraprendere nei suoi confronti. Sono tuttora in corso ulteriori approfondimenti investigativi diretti ad individuare i canali di approvvigionamento che hanno permesso al soggetto di rifornirsi della sostanza stupefacente. 10/01/2012 11:08