"ELECTRONIC DAYS" 2012 A MONTESILVANO

FIERA. MONTESILVANO. La fiera dell’elettronica torna a Montesilvano: appuntamento il 14 –15 gennaio 2012 presso il Palacongressi d’Abruzzo (Via A.Moro - Zona Warner Village). Migliaia sono gli articoli elettronici e tecnici di largo consumo, dai computer, ai CD e DVD, con ampio spazio alla telefonia “dual sim” ai tablet e novità per la casa, lampade a basso consumo per un ‘acquisto ecosostenibile’. Gli spazi espositivi si sviluppano su 2.500 mq., dove decine di espositori daranno vita ad un intenso week-end tutto dedicato agli ultimi ritrovati tecnologici, ma anche a quelle componenti e quei prodotti che non si riescono a trovare nei negozi commerciali e in nessun’altra manifestazione simile. Orari di apertura: sabato e domenica 9-19. Ingresso: € 5,00 oppure € 4,00 se si scarica lo sconto dal sito electronicdays.it10/01/2012 09:34