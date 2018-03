CRONACA. L’AQUILA. La Gran Sasso Acqua S.p.a. informa che in data 11 Ottobre 2010, per poter eseguire inderogabili e urgenti lavori di manutenzione e riparazione presso l’autosollevamento di Paganica per l’intera giornata sarà interrotta l’erogazione idrica dall’acquedotto del GRAN SASSO. Il regolare flusso idrico sarà ripristinato non appena i lavori saranno terminati. 11/10/2010 8.30