COMUNE TORTORETO. PROROGATA ASSUNZIONE A LAVORATORI MOBILITA’PER SEI MESI

CRONACA. TORTORETO. L’amministrazione comunale di Tortoreto non manda a casa i lavoratori socialmente utili i cui contratti erano in scadenza lo scorso 31 dicembre. La giunta municipale, recependo il verbale Cicas, ha infatti proceduto a prorogare per sei mesi i contratti per nove lavoratori (un geometra ed otto operatori generici) nell’ottica sia della continuità reddituale per i lavoratori stessi che per assicurare i servizi alla collettività. L’amministrazione ha proceduto a regolarizzare gli atti prima della scadenza del 31 dicembre prevedendo 20 ore settimanali di lavoro per le nove figure professionali in servizio. L’ente garantirà il mantenimento del reddito finora percepito composto dalla quota Inps e da quella erogata dall’ente locale in quota variabile. 04/01/2012 07:38