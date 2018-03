Chiude al traffico Ponte Vezzola sulla ss 81

VIABILITA’. TERAMO. L’Anas comunica che a causa dei lavori di ammodernamento del tronco di Villa Lempa (confine provincia di Teramo) variante SS 80 (Contrada la Cona) lungo SS 81 “Piceno Aprutina e per consentire alla ditta incaricata di effettuare indagini topografiche e geognostiche sulla struttura di Ponte Vezzola, verrà chiuso al traffico l’arteria stradale ed il ponte stesso a partire da lunedì 11 ottobre e fino al 18 ottobre. Il tratto tornerà percorribile su richiesta del Comune di Teramo, sabato 16 ottobre, in occasione della partita di Basket con l’Armani ed il giorno successivo nuovamente interdetto al transito delle auto e mezzi in genere per evitare problemi durante l’incontro che si disputerà al Palaskà. Il Comune e l’Anas nei giorni in cui il Ponte sarà chiuso al traffico consigliano per chi dovrà percorrere quel tratto di strada, di servirsi di percorsi alternativi come la Strada dell’Università. 09/10/2010 10.21