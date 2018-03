L’AQUILA, ASILO A TEMPERA E SALA POLIVALENTE AD ARISCHIA

CRONACA. L’AQUILA. La giunta comunale ha approvato le proposte di deliberazione, presentate dall’assessore ai Lavori pubblici Ermanno Lisi, rispettivamente per la realizzazione di un asilo nido nella frazione di Tempera e di una struttura polivalente in quella di Arischia. L’asilo nido verrà realizzato grazie a un cofinanziamento regionale di 396mila euro, cui l’ente comunale contribuirà con ulteriori 122mila 672 euro, sulla base di un progetto preliminare redatto dall’ingegner Sergio Alfonsetti per conto del comitato “Tempera emergenza terremoto onlus”, che lo ha ceduto gratuitamente al Comune. Il comitato, che ha promosso l’iniziativa, si farà anche carico delle spese relative agli arredi interni ed esterni alla struttura per complessivi 20mila euro. L’asilo, che sorgerà nel sito della ex scuola dell’infanzia, in via L’Aquila, ospiterà 35 bambini e verrà realizzato con criteri antisismici. La struttura polivalente, antisismica ed ecocompatibile, che sorgerà nell’area del campo sportivo di Arischia, avrà dimensioni di 15 metri per 23 ed è stata donata interamente dall’associazione “Park & Forest Ranger”, che si assumerà anche gli oneri economici per la posa in opera. 28/12/2011 18:15