CAMPO IMPERATORE: DA DOMANI IMPIANTI A REGIME

CRONACA. L’AQUILA. Il Centro Turistico del Gran Sasso, rende noto che da domani gli impianti sciistici di campo Imperatore, saranno fruibili a pieno regime aprendo, infatti, anche la seggiovia della Scinadarella. I gatti delle nevi, stanno terminando di battere il tracciato dell’omonima pista per migliorarne le condizioni, dal momento che il vento è stato molto forte e in alcuni punti si è reso necessario riportare il manto nevoso nelle condizioni ideali per sciare. 28/12/2011 14:15