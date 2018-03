AVEVA 85 GRAMMI DI COCAINA IN CASA, ARRESTATO ROMENO

CRONACA. SAN SALVO. A San Salvo, i carabinieri della locale Stazione, ieri sera, verso le venti, hanno arrestato Claudiu Basile, 34enne, cittadino romeno, nullafacente, residente a San Salvo. Nel corso di alcuni controlli del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione di furti, specie in appartamento, i militari, durante una perquisizione domiciliare, rinvenivano, occultato in un incavo ricavato sotto un termosifone della cucina, un involucro in cellophane sigillato, del peso di 85 grammi. La sostanza contenuta all’interno dell’involucro, dopo un sommario accertamento, risultava essere cocaina pura. Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dunque, i carabinieri procedevano all’arresto dell’uomo. 21/12/2011 09:47