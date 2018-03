CORSO DI PASTICCERIA, IL MIGLIORE PASTICCERE PROFESSIONISTA È DI AVEZZANO

AVEZZANO. E’ abruzzese il migliore pasticcere professionista incoronato al corso superiore di pasticceria promosso da Alma, la scuola internazionale di cucina italiana guidata del rettore Gualtiero Maltesi con sede a Colorno (Parma). Si chiama Luca Mammarella classe 1977 ed un passato da sviluppatore di siti Web. E’ lui oggi tra i 37 premiati che hanno ricevuto il titolo di pasticcere professionista dopo un’accurata selezione. Mammarella si è particolarmente distinto per la sua bravura insieme alla pasticcera modenese Valentina Girgenti, totalizzando un punteggio di 96/100. Sono stai Luciano Tona e Andrea Sinigaglia, rispettivamente direttore didattico ed executive manager della scuola, durante la premiazione a sottolineare l’eccellente livello qualitativo raggiunto dagli studenti del corso, tutti promossi. «Un livello», ha dichiarato, «evidenziato dai dolci personali e dai dolci imposti firmati dagli allievi nel corso dell’esame finale e dai temi affrontati nelle tesi, notevoli per grado di approfondimento delle tematiche affrontate in aula».21/12/2011 08:19