Pubblicato avviso per lavoratori in mobilità che vogliono lavorare in tribunale

LAVORO. PESCARA. E’ stato pubblicato sul sito della provincia di Pescara ( www.provincia.pescara.it) e sul portale del lavoro ( www.pescaralavoro.it) il bando per le domande da parte dei lavoratori in mobilità che vogliono partecipare al progetto promosso da Provincia di Pescara e Tribunale di Pescara per l’utilizzo in funzioni amministrative di lavoratori colpiti dall'attuale crisi economica - con specifico riferimento ai lavoratori in mobilità che percepiscono un’ indennità di mobilità ex L.223/91. Dopo l’adesione all’avviso da parte dei lavoratori, la cui scadenza è fissata alle ore 12 del 18 ottobre, gli addetti saranno preselezionati dai Centri per l’impiego della Provincia e la scelta finale sarà effettuata dal Tribunale. L’utilizzo di questi lavoratori non comporta la cancellazione dall’elenco anagrafico dei Centri per l’impiego o dalle liste di mobilità. Il numero delle persone coinvolte nel progetto sarà pari ad almeno n.6 iscritti nella lista di mobilità della Provincia di Pescara. 08/10/2010 17.26