FONTANELLE, GIOVEDÌ SERA CONCERTO DI NATALE IN CHIESA

MUSICA. PESCARA. Savini: «dopo gli eventi che hanno scosso il rione ci avviciniamo al Natale riunendo la comunità». La chiesa di San Pietro Martire, nel rione Fontanelle di Pescara, ospiterà giovedì, alle ore 21, il primo concerto della rassegna itinerante “Portanuova in voce”. L’iniziativa, che vedrà la partecipazione del Coro polifonico di Pescara, è stata organizzata dalla commissione Cultura della circoscrizione Portanuova, presieduta dal consigliere circoscrizionale e provinciale Camillo Savini, in collaborazione con l’associazione culturale “In artibus et Humanitate Occursus. Un’altra data è in programma il 28 dicembre nell’oratorio Preziosissimo sangue di via Ofanto 24, sempre alle ore 21. L’ingresso è libero. Savini, dando notizia dei concerti, chiede ai cittadini di «intervenire numerosi, giovedì sera, perché si tratta di un momento per avvicinarsi insieme al Natale e riunire la comunità, dopo gli eventi che hanno scosso il rione, e cioè gli attentati ai danni dell’associazione Insieme per Fontanelle». Da settimane vanno avanti gli sfratti degli irregolari da parte del Comune di Pescara ma anche i posti di blocco dei vigili urbani, come su ordinanza del sindaco Luigi Albore Mascia.20/12/2011 13:50