Forza Nuova:«in Abruzzo faremo falò con il libro governo»

POLITICA. PESCARA .Pubblici falò da fare con il libro sull'attività di Governo che il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha annunciato di inviare a dieci milioni di italiani. E' la proposta provocatoria del coordinamento di Forza Nuova Pescara e Montesilvano. «Boutade o no - scrive il segretario provinciale, Marco Forconi - se dovesse corrispondere al vero l'intenzione da parte del Pdl nell'inviare a 10 milioni di famiglie italiane il volume sulle attività di governo Berlusconi degli ultimi due anni, ritengo opportuna una reazione altrettanto esemplare da parte dei cittadini che li riceveranno. A Pescara e Montesilvano, in particolare, dovrebbero essere organizzati dei pubblici falò attraverso i quali dare fuoco alle menzogne scolpite all'interno di tale libro, magari iniziando a strappare i capitoli concernenti immigrazione e occupazione, veri e propri boomerang per Lega Nord e Pdl». «Sono certo - aggiunge Forconi - che a tale evento parteciperebbero non pochi elettori disillusi di centrodestra, stanchi di ascoltare la solita, nauseante cantilena del quindicennio berlusconiano». 08/10/2010 13.06