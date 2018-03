CRONACA. PESCARA. Una rapina è stata messa a segno verso le 13.45 di ieri negli uffici del comune di Pescara in piazza dei Grue. Hanno agito due uomini con accento straniero che si sono presentati travisati e con guanti in lattice. Hanno minacciato l'unica impiegata presente con il taglierino e si sono fatti consegnare i 3 mila euro custoditi in cassaforte per poi fuggire a piedi.16/12/2011 08:46