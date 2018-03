MONTESILVANO. PRIMARIE, DOMENICA IL PRIMO FACCIA A FACCIA FRA I CANDIDATI

POLITICA. MONTESILVANO. Mobilità e turismo, quali priorità per uno sviluppo sostenibile. Sarà questo il tema attorno al quale si terrà il primo faccia a faccia fra tutti i candidati alle primarie del centrosinistra di Montesilvano. A promuovere l’incontro è l’associazione culturale “Il Punto” presieduta da Antonio Terenzi, che ha chiamato a raccolta, per domenica mattina dalle 10,00 nella sala consiliare del Comune in piazza Diaz, i candidati alle primarie e i montesilvanesi al vertice di importanti organizzazioni sociali: il direttore provinciale di Confesercenti Giovanni Taucci, il direttore provinciale di Cna Carmine Salce, il segretario regionale di Filcams-Cgil Luca Ondifero. I lavori saranno introdotti da una relazione dell’architetto Giuseppe Di Giampietro.15/12/2011 16:59