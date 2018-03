CISL. PAOLO SANGERMANO NUOVO SEGRETARIO DI AVEZZANO

CRONACA. AVEZZANO. Paolo Sangermano, 51 anni, di Avezzano, è il nuovo Segretario della Cisl della provincia dell’Aquila. Sangermano guiderà fino al congresso del 2013 la Cisl, finora governata da Gianfranco Giorgi, che lascia l’incarico per limiti di età. L'elezione è avvenuta, oggi, nel corso della riunione dei due consigli direttivi dell'Aquila e di Avezzano per la costituzione della nuova struttura provinciale della Cisl. Sangermano è in Cisl dal 1992, prima come Segretario della Filca di Avezzano, poi all'interno della Segreteria regionale. Nel 2005 è stato eletto Segretario generale della Cisl di Avezzano. 15/12/2011 16:57