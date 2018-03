PESCA, LA COMMISSIONE EUROPEA SI RIUNISCE A VASTO

CRONACA. VASTO. Fondi per 560 milioni per promuovere le nuove strategie. «E’ un onore per la nostra regione e per la città di Vasto ospitare un evento europeo così prestigioso». E’ quanto ha dichiarato l’assessore regionale alle Politiche agricole e alla Pesca, Mauro Febbo presentando l’appuntamento in programma oggi,16 dicembre, a partire dalle ore 9.00, a Vasto dove si riunirà il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo del Fondo Europeo per la Pesca 2007/2013. Tra gli obiettivi della riunione quello di verificare anche lo stato di attuazione del piano Italia e degli interventi cofinanziati dall’Unione europea per lo sviluppo del settore pesca.15/12/2011 11:35