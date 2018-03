A San Valentino in A.C. Parte il progetto 'nonno vigile'

CRONACA. SAN VALENTINO. L’amministrazione comunale di San Valentino in A. C., dopo aver approvato il regolamento comunale per il Nonno Vigile, annuncia che tra pochi giorni sarà pubblicato il Bando che punta a selezionare, attraverso una procedura pubblica, tra i cittadini residenti con un’età compresa tra i 60 e 75 anni, pensionati ed in possesso di idoneità psico-fisica specifica i volontari che garantiranno, all’ingresso ed all’uscita da scuola, l’incolumità degli studenti/nipoti. Ne da notizia il sindaco, Angelo D’Ottavio, che ringrazia gli amministratori che hanno collaborato a questa iniziativa: «è un punto di partenza, l’obiettivo di valorizzare il ruolo dei Nonni è uno dei punti programmatici del nostro programma, ma vogliamo arrivare ad una piena integrazione tra il lavoro dei volontari e quello delle forze dell’ordine per garantire un’attività di ordine, sicurezza e anche prevenzione, nel pieno rispetto dei ruoli e delle competenze». Il progetto prevede anche un piccolo compenso economico per il lavoro che i nonni svolgeranno, ma l’amministrazione comunale non vuole legare all’aspetto prettamente economico la valenza del progetto. 08/10/10 12.00