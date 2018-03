TEATRO. CANTO DI NATALE DI DICKENS A PESCARA PER GLI SCOLARI

TEATRO. PESCARA. Oggi giovedì 15 dicembre , andrà in scena all’auditorium De Cecco di Pescara, “Canto Di Natale” il racconto lungo di Charles Dickens, nella rilettura scenica di Sabatino Ciocca, a cura della compagnia “La Favola Bella” di Pescara in collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Pescara . Lo spettacolo ha debuttato a Pescara, il 13 dicembre ed e’ stato applaudito già da 1000 studenti delle scuole di Pescara. L’ingresso allo spettacolo è totalmente gratuito per gli studenti della prima e seconda elementare delle scuole di Pescara. Questa è la prima , delle due iniziative che la “Favola Bella”. A Febbraio, per i ragazzi della terza, quarta e quinta elementare sarà invece offerto “La Vera storia della Bella e la Bestia”. 15/12/2011 09:41