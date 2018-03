CONVEGNO ECM: «SCLEROSI MULTIPLA: NUOVE FRONTIERE DELLA RICERCA»

SALUTE. PESCARA. La Fondazione Papa Paolo VI “Centri Tabor ed Adriatico”, organizza sabato 17 dicembre presso la sala convegni del Centro Adriatico un Convegno Ecm sul tema: “Sclerosi Multipla: nuove frontiere della ricerca”. In Italia, spiega il responsabile scientifico dell’evento Ettore Ricciuti, direttore del Centro Tabor, la Sclerosi Multipla (SM) è una delle più comuni malattie del sistema nervoso centrale. Si manifesta più frequentemente tra i 20 e i 40 anni e rappresenta la causa più comune di invalidità neurologica acquisita in questa fascia di età. Si verifica con una frequenza del 50% superiore nelle donne, rispetto agli uomini (cioè 3 donne ogni 2 uomini colpiti). Nella Sm si verificano un danno e una perdita di mielina in più aree del sistema nervoso centrale. La mielina rappresenta il rivestimento dei nervi che consente la trasmissione rapida e coordinata degli impulsi nervosi e l'esecuzione di movimenti armonici, rapidi e coordinati. 14/12/2011 17:14