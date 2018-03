CHIRURGIA E GINECOLOGIA ONCOLOGICA, DUE PRIMARI IN ARRIVO A ORTONA

CRONACA. ORTONA. L'Azienda sanitaria locale Lanciano Vasto Chieti ha chiesto la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei bandi per il reclutamento di quattro direttori di unità operativa complessa che dovranno operare negli ospedali di Chieti, Ortona e Vasto. Si tratta di un passaggio con il quale la Direzione generale intende rafforzare e dare concretezza ai processi di riqualificazione dell'offerta sanitaria avviati nell'ultimo periodo. L'attenzione è rivolta, in particolare, alla cura dei tumori, settore nel quale vi è la necessità di dare risposte qualificate agli abruzzesi e che registra un'importante mobilità passiva. Con l'assunzione di due esperti del settore, a Ortona saranno infatti attivate due nuove specialità: la Chirurgia generale a indirizzo oncologico e l'Ostetricia e ginecologia a indirizzo oncologico. Gli altri bandi prevedono il reclutamento di due "primari", per l'Ortopedia e traumatologia dell'Ospedale di Vasto e per la Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza (il cosiddetto "Pronto soccorso") dell'Ospedale di Chieti. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è attesa entro la fine dell'anno e l'espletamento delle procedure concorsuali potrà verosimilmente avvenire entro i primi mesi del 2012. 14/12/2011 15:11