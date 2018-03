L’AQUILA. INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA DEDICATA A MONICA VITTI

CINEMA. L’AQUILA. "Monica e il cinema. L'avventura di una grande attrice". È il titolo della mostra fotografica dedicata a Monica Vitti, considerata una delle attrice che più di tutte ha segnato la storia del cinema italiano. La mostra fotografica verrà inaugurata domani, alle ore 17:30, presso la sede dell'assessorato alla Promozione culturale in via Salaria Antica Est, all'Aquila, dall'assessore Luigi De Fanis. L'omaggio a Monica Vitti è organizzato dal Centro sperimentale di cinematografia e dal Festival internazionale del film di Roma in collaborazione con l'assessorato alla Promozione culturale della Regione Abruzzo. Hanno inoltre dato il loro patrocinio la Provincia dell'Aquila, il ministero dei Beni artistici e culturali e il comune dell'Aquila. 13/12/2011 15:18