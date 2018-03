THE EVOLUTION ROAD, IL CONVEGNO ALL’UNIVERSITA’ DI CHIETI

CRONACA. CHIETI. “The evolution road” è il titolo del Convegno che si terrà mercoledì 14 dicembre, presso l’Auditorium del Rettorato, nel Campus universitario di Chieti. Nel corso del Convegno, che apre i lavori alle ore 9.00, verrà presentato il libro “Darwin tra Storia e Scienza” che, edito da Edizioni universitarie romane, si avvale dei contributi di vari docenti della d’Annunzio ed è curato dai professori Francesco Paolo Stoppa e Roberto Varaldi. Tema centrale, è lo sviluppo economico dell’Abruzzo meridionale, incentrato sull’economia della conoscenza come strategia di successo per lo sviluppo. «E’ nostra intenzione riflettere sull’importanza dell’esperienza trasversale della conoscenza e della multidisciplinarietà scientifica, in un'epoca di paura e di perdita di stabilità economica e sociale, come quella che stiamo attraversando. Come difendere e promuovere l'economia locale? – si chiede il prof. Stoppa. La soluzione potrebbe essere rappresentata proprio dalla valorizzazione del dialogo tra le peculiarità conoscitive della nostra regione». 12/12/2011 17:07