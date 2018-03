FISCO: TRUFFE; AGENZIA ENTRATE:«ATTENZIONE A NOTIFICA RIMBORSI»

PESCARA. Continuano le segnalazioni di tentativi di truffa messi in atto utilizzando illecitamente comunicazioni con il nome e il logo dell'Agenzia delle Entrate. L'Amministrazione porta a conoscenza i cittadini che in questi giorni ha appreso della circolazione di un'e-mail - con oggetto "Notifica di rimborsi fiscali" - apparentemente proveniente dall'indirizzo "Agenzia delle Entrate". La comunicazione invita il destinatario a scaricare e compilare un modulo per ottenere un presunto rimborso, richiedendo, tra le altre informazioni, anche tutti i dati della carta di credito. Questa comunicazione e' un tentativo di 'phishing', una truffa informatica architettata per entrare illecitamente in possesso di dati personali. Si invita chiunque dovesse ricevere questo messaggio di posta elettronica a eliminarlo al piu' presto e a non aprire il suo allegato, in quanto potenzialmente pericoloso. 12/12/2011 11:22