PROGRAMMA TEMPUS, PRIMO APPUNTAMENTO A L’AQUILA

AMBIENTE. L’AQUILA. Dal 14 al 16 dicembre 2011, presso l’Università degli Studi dell’Aquila (ex Scuola Reiss Romoli – Via G.Falcone 25 – Coppito AQ), si svolgerà il primo meeting relativo al Progetto “Environmental Protection through Development and Application of Sustainable Agriculture Technologies”- EPASAT, approvato nell’ambito del programma TEMPUS dell’Unione Europea e del quale l’Ateneo aquilano è coordinatore. TEMPUS è il programma europeo fondamentale per la cooperazione a livello di istruzione superiore tra i paesi dell’Unione Europea e i paesi geograficamente “vicini” ai confini dell’Unione. Le regioni interessate sono l’Africa del Nord, il Medio Oriente, i paesi caucasici, la Russia, l’Asia Centrale. Il programma intende adeguare agli standard europei i curricula dei corsi di laurea di tali paesi in modo che i loro studenti e laureati possano far parte dell’Area dell’Istruzione Superiore Europea (EHEA – European Higher Education Area). 12/12/2011 09:46