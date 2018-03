POLITICA. SPOLTORE. Si terrà lunedì 12 dicembre 2011 a Spoltore nella sala consiliare i lconvegno organizzato dall’Udc locale per spiegare e per riflettere sul commissarimento in seguito all’arresto del sindaco Franco Ranghelli. Si parlerà di politica ma non di aspetti giudiziari. Il titolo "Spoltore al centro" «per riportare "al centro" i problemi dei cittadini», ha spiegato il consigliere Udc Massimo di Felice. 10/12/2011 08:57