TRASPORTI PESCARA. PARTE OGGI IL TAVOLO TECNICO DELLA MOBILITA’

CRONACA. PESCARA. Primo appuntamento domani, venerdì 9 dicembre, del Tavolo tecnico sulla Mobilità. I vertici di palazzo di città prima incontreranno i tecnici comunali e le forze politiche, poi seguirà il vertice alla presenza anche dei responsabili della Gestione Trasporti Metropolitani. «L’obiettivo», ha detto l’assessore Fiorilli, «è quello di ascoltare proposte, istanze e suggerimenti che dovranno avere un carattere esclusivamente costruttivo, e non accetteremo polemiche puramente strumentali: ai consiglieri che prenderanno parte all’incontro offriremo l’occasione per ascoltare direttamente dai tecnici le necessità della mobilità cittadina consentendo loro di presentare proposte da valutare insieme e partendo da dati reali e concreti, e non dalle sensazioni ‘emotive’». 09/12/2011 8:20