CARCERI: VIA ALL'AMPLIAMENTO DEL PENITENZIARIO DI SULMONA

CRONACA. SULMONA. Pubblicata la gara d'appalto per la realizzazione del nuovo padiglione del carcere di Sulmona. Lo ha reso noto il deputato del Pdl Paola Pelino. La nuova struttura, che andrà a potenziare quella già esistente di via Lamaccio, prevede 200 nuovi posti, per un importo d'asta di 12.828.644,77 euro. Secondo il programma del ministero della Giustizia il nuovo padiglione dovrebbe ospitare la più grande casa lavoro d'Italia. Il che dovrebbe far alzare i livelli di sicurezza presenti sul territorio visto che nella nuova sezione saranno ospitati circa 400 internati. Si tratta infatti di detenuti ritenuti socialmente pericolosi, che dopo aver finito di scontare la pena sono destinatari di provvedimenti cautelari supplementari.07/12/2011 09:21