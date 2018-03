Provincia dell’Aquila: Mauro Fattori nuovo assessore

POLITICA. L’AQUILA. Nella Giunta Provinciale Del Corvo è stato nominato un nuovo assessore Mauro Fattore a cui viene affidato l’importante Assessorato dell’Edilizia Scolastica, che in momento particolare come questo, costituisce una grande responsabilità ed un’opportunità per dimostrare quanto la Provincia dell’Aquila può fare per gli edifici scolastici di sua competenza. Altre deleghe sono i rapporti Istituzionali ed Internazionali ed i rapporti con le Pro loco. «La scelta è ricaduta su Fattore – ha affermato il Presidente della Provincia dell’Aquila, Antonio del Corvo – perché riteniamo che abbia le professionalità adatte per poter concretamente migliorare la situazione delle nostre scuole; anche in nome dell’importante scommessa contenuta nel decreto abitativo per la messa in sicurezza di tutti gli edifici». 07/10/2010 17.56