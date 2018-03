Hesa talent school, scuola di formazione artistica a Montesilvano

MUSICA. MONTESILVANO. Una scuola d’alta formazione artistica in musica, cinema e teatro. È la “Hesa talent school” con sede a Montesilvano in Corso Umberto I, che ha l’obiettivo di raccogliere i giovani talenti e formarli grazie ai corsi tenuti da maestri di prim’ordine. La scuola organizza corsi di musica classica e moderna per singoli strumenti, canto, composizione, direzione orchestrale, recitazione. Le lezioni sono tenute da docenti altamente specializzati. Coordinatore dei corsi di recitazione è l’attore abruzzese Luciano De Luca. La Hts è rivolta a tutti coloro che vogliono imparare a suonare uno strumento, senza limiti di età, nonché ai musicisti, ai cantanti e agli attori che intendono perfezionare le proprie conoscenze attraverso la partecipazione a stage formativi. La Hesa (Health & Safety) è una società accreditata dalla Regione Abruzzo per la formazione continua e superiore. 07/10/2010 16.12