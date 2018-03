RUSPA SI STACCA DA RIMORCHIO E FINISCE IN STRADA LUNGO A14

CRONACA. PESCARA. Un camion in transito sulla A14 ha perso lungo la strada la ruspa che trasportava sul rimorchio. Nella tarda mattinata di oggi, lungo l'autostrada, nel tratto compreso tra Pescara Nord e Pescara Ovest, in direzione Nord, il braccio della ruspa ha urtato il cavalcavia e la ruspa si e' sganciata ed e' finita sull'asfalto. Non ci sono stati feriti ma l'incidente ha causato rallentamenti nella circolazione ed e' stato necessario sistemare di nuovo il mezzo sul rimorchio. Sul posto la polizia autostradale. 03/12/2011 14:36