ACQUA: INAUGURATO SERBATOIO DA 10 MILA METRI CUBI ALL'AQUILA

CRONACA. L'AQUILA. Inaugurato ieri nella frazione aquilana di San Vittorino un nuovo serbatoio da 10 mila metri cubi, pari a 10 milioni di litri, che distribuirà acqua tutti i giorni alla rete idrica e che, in caso di una grave emergenza, è in grado di assicurare 30 litri d'acqua al giorno per una settimana a 50 mila persone. L'opera, che rientra nei lavori urgenti programmati dall'Ato 1 (Ambito territoriale ottimale), è stata presentata oggi dal commissario delegato per il risanamento del bacino Aterno-Pescara, Adriano Goio. Il nuovo impianto di "Acqua Oria", composto da due serbatoi di forma cilindrica, sorge in località Monte Caliglio e accumulerà acqua durante le ore notturne, con un notevole risparmio energetico, e la distribuirà durante il giorno nella rete idrica aquilana. 02/12/2011 09:55