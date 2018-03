NUOVO ORGANISMO DI MEDIAZIONE CIVILE A CHIETI

MEDIAZIONE. CHIETI. “Facilita”, il nuovo organismo di mediazione civile e commerciale attivo a Chieti, si presenta oggi pomeriggio alla città con un incontro-dibattito al Grande albergo Abruzzo. La struttura teatina, che opera in partenariato con Confindustria e che ha sede proprio presso la sede di Larghetto teatro vecchio, è l’unità locale di un’organizzazione indipendente per la gestione delle relazioni e dei gruppi che ha sede a Forlì. Lo scopo di “Facilita” è dunque quello di favorire i processi di mediazione e di conciliazione nei settori indicati dalla legge, con l’aiuto di professionisti locali esperti nella composizione stragiudiziale delle controversie. Referente responsabile di Facilita è l’avvocato Matilde Giammarco, i mediatori sono gli avvocati: Antonella Bosco, Angela Davide, Maria Grazia Di Muzio, Gabriella Luccitti, Paolo Sperduti e la dott.ssa Laura De Rosa. Il tema dell’incontro di oggi pomeriggio (ore 15,30) è “ La mediazione civile e commerciale: quale futuro per la giustizia civile?”. 02/12/2011 08:32