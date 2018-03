CADE CESTELLO CON OPERAIO ALL'INTERNO, UN FERITO A PESCARA

CRONACA. PESCARA Un operaio di 40 anni, A.M., e' rimasto leggermente ferito oggi pomeriggio in piazza Unione mentre stava montando delle luminarie. Era sul cestello di una gru, il cui braccio partiva da un camioncino. Improvvisamente e per cause in corso di accertamento il camioncino si e' inclinato e il braccio della gru si e' spostato violentemente per cui il cestello (con l'operaio) e' finito su una automobile, una Panda. L'uomo e' stato soccorso e portato in ospedale. Ha riportato un trauma toracico, sembrerebbe non grave. Sul posto i vigili del fuoco, i vigili urbani e l'Ispettorato del lavoro. 02/12/2011 07:21