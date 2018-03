RUBANO GASOLIO, DUE DENUNCIATI

CRONACA. L’AQUILA. I carabinieri dell’Aquila, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà M.M.M. 26enne e G.P. 18enne, entrambi di nazionalità romena, per essersi resi responsabili, in concorso tra loro, di furto aggravato. In particolare i due giovani avrebbero asportato circa 70 litri di gasolio dal serbatoio di un mezzo d’opera di proprietà del loro datore di lavoro, V.A. 71enne del posto, titolare di un’azienda agricola. 01/12/2011 09:48