PESCARA, GIOVEDì STOP ALLE AUTO IN VIA CARDUCCI

PESCARA. Stop alle auto in via Carducci quest’oggi per lo svolgimento dei lavori di rifacimento del manto d’asfalto. L’asse stradale sarà interdetto al traffico veicolare dalle 7 sino a sera tarda nel tratto compreso tra via De Sanctis e via Parini. «Questo è l’ultimo sacrificio che chiediamo a residenti e commercianti prima di togliere le transenne e riconsegnare al territorio la via completamente riqualificata e in piena sicurezza, anticipando la chiusura del cantiere, partito lo scorso 25 ottobre».01/12/2011 08:41