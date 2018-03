A Villa Santa Maria la rassegna dei cuochi

CUCINA. VILLA SANTA MARIA. La “Rassegna dei cuochi” si svolgerà nel delizioso borgo del medio Sangro (poco meno di 1.500 abitanti) che da venerdì 8 a domenica 10 ottobre diventerà più che mai la capitale della buona cucina. Saranno tre giornate intense, con un programma ricco di incontri, pranzi, dimostrazioni, degustazioni, convegni, concorsi, esibizioni di cuochi, produttori, artigiani, gastronomi, maestri di cerimonia e barman. E a quest’ultima categoria appartengono due ospiti che sicuramente susciteranno curiosità ed attenzione: Dean Callan, famoso barman londinese, e Lee Linfors, che la stampa specializzata definisce “the best gin connosseur of UK”. Tra gli appuntamenti più rilevanti il convegno d’apertura di venerdì 9 sul turismo religioso (“Il Cammino dell’Apostolo Tommaso”); “Le delizie del principe”, pranzo servito a Palazzo Caracciolo alle 13 di sabato 9 e domenica 10: le lezioni di bon ton dai maestri cerimonieri di “Mise en place” (sabato alle 16); le lavorazioni dimostrative di latticini, frutta e ortaggi della sezione “L’arte della cucina” (sabato e domenica); la gara tra cuochi per il concorso gastronomico “Il cuoco doc”, il convegno di sabato sui prodotti biologici. 07/10/2010 10.17