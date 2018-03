NUOVO CONSIGLIO NAZIONALE DEI PROFESSIONISTI PUBBLICITARI

PUBBLICITA’. ABRUZZO. Si è insediato nei giorni scorsi a Milano - in seguito alle elezioni avvenute nelle settimane precedenti - il nuovo Consiglio Nazionale di TP, l'associazione Italiana dei Professionisti Pubblicitari. Il Consiglio Nazionale resterà in carico fino alla fine del 2014. Tra i 17 Consiglieri anche l’abruzzese Massimo Pomilio, Amministratore Delegato dell’agenzia Pomilio Blumm srl. Il Consiglio Nazionale ha ratificato le linee programmatiche dell’associazione per il prossimo triennio. Tre le priorità del programma, come confermano il presidente Biagio Vanacore e il vice presidente Vicario Tiziana Pittia: "Riconoscimento della professione, definitivo rilancio dell'associazione, che deve diventare il riferimento italiano per tutto il mondo della comunicazione, ulteriore miglioramento dell'offerta formativa. La nuova squadra TP - di altissimo profilo - è operativa e si impegnerà a fondo per raggiungere questi risultati". Prima risultato: dal primo dicembre verrà aperta la Sede di rappresentanza a Roma, in via Merulana (Palazzo Brancaccio).28/11/2011 15:39