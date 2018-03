EFFICIENZA ENERGETICA, BRITTOLI VINCE IL CONCORSO

CRONACA. BRITTOLI. E' Brittoli il comune vincitore del concorso "Comune protagonista", promosso dalla Provincia di Pescara in tema di efficientamento energetico. Grazie ai fondi ottenuti dalla Regione Abruzzo, la Provincia ha finanziato gli interventi, progettati dai 46 Comuni, finalizzati a rispettare le indicazioni del protocollo di Kyoto, e cioè la riduzione delle emissioni di CO2 e l'aumento di energia prodotta dalle fonti rinnovabili. I progetti sono in corso di realizzazione, per un importo complessivo di 3 milioni e 350mila euro. L'individuazione del primo classificato è stata determinata da due caratteristiche essenziali riscontrate nell'elaborazione della municipalità di Brittoli: la previsione di una elevata percentuale di risparmio e la particolare cura al rispetto del contesto urbanistico-architettonico in cui si inserisce l’intervento. 28/11/2011 13:10